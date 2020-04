Bakı metrosu nə vaxt açılacaq? - RƏSMİ

"Metro sərnişinlərinin üzünə hər zaman açıqdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qaynarinfo-ya açıqlamasında "Bakı Metropoliteni"nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, metronun açılması Nazirlər Kabineti Yanında yaradılan Operativ Qərargahın qərarına bağlıdır:

"Hələ bir məlumat yoxdur. Metronun açılmasına Operativ Qərargahın qərarından asılıdır. Amma biz hər zaman hazırıq. Əsas vəzifəmiz infrastrukturu qorumaqdır".

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına əsasən, əhalinin sağlamlığının təmin olunması məqsədilə "Bakı Metropoliten"ində qatarların hərəkəti 31 mart 2020-ci ildən dayandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.