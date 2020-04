Koronavirusda ŞAD XƏBƏR: Bu ölkə epidemiyaya qalib gəldiyini rəsmən açıqladı

Yeni Zellandiya Baş naziri Jakinda Ardern koronavirus epidemiyasının yayılmasının qarşısını aldıqlarını və "mübarizəni qazandıqlarını" açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, epidemiyanın ilk günlərindən etibarən ölkə sərhədlərini bağlayan və sərt tədbirlər alan 5 milyon əhalisi olan Yeni Zellandiyada artıq səhiyyə xidmətləri və təhsil sahəsindəki qadağalar aradan götürülür. Hökümətin açıqlamasına görə, tələbələrin çoxu hələki evdə qalacaq, alış-veriş mərkəzləri açılmayacaq və insanların bir yerə yığılması qadağan olaraq qalacaq.

Qeyd edək ki, Yeni Zellandiyada 1469 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 19 nəfər isə ölüb.

Mənbə: HaberGlobal

