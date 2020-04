Əhalinin diqqətinə! Koronavirusa təkrar yoluxma ilə bağlı ÜST XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) koronavirusa təkrar yoluxma ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST-ün məlumatında bildirilir ki, hazırda koronavirusa yoluxan və sağalan, bədənində antitellər olan şəxslərin yenidən təkrar yoluxmayacağına dair heç bir sübut yoxdur.

Məlumatda qeyd edilir ki, bəzi hökumətlər COVİD-19-dan sağalan və bədənində virusa qarşı antitellər olan şəxslərin təkrar infeksiyadan qorunduğunu güman edərək bunun səyahətə və ya işə qayıtmağa imkan yaradan "toxunulmazlıq pasportu" və ya "risksiz sertifikat" olduğunu düşünürlər: “Belə insanların ikinci bir infeksiyadan qorunmasına dair heç bir dəlil yoxdur”.

