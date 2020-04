Rusiya son 24 saatda 50 adam koronavirusdan öldü.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyada son 24 saatda 6 min 198 yoluxma faktı aşkar edilib. və 50 adamın öldüyü açıqlandı.

Ölkə daxilində ümumi yoluxma sayı 87 min 147 olub.

Son məlumatlara görə ölkədə yoluxma səbəbindən bütün reanimasiyalar doludur. Qeyd edək ki, yoluxma sayına görə Rusiya Çini hətta keçib.

Mənbə:Huriyyet.com

