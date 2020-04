Azərbaycanlı gənc Dünyada 1-ci yeri tutdu

IMZA Group- un gənc və istedadlı tələbəsi Nizgan Cəbiyeva mart imtahan sessiyasında ACCA (İmtiyazlı Mühasiblərin Beynəlxalq Assosiasiyası) “Maliyyə Hesabatı” imtahanı üzrə birinci yeri tutdu.

N.Cəbiyeva, mart 2020 imtahan sessiyasında 97% nəticə ilə dünyada çoxsaylı imtahan iştirakçılarını üstələyərək “Global Prizewinner” statusuna, habelə ACCA tərəfindən pul mükafatına layiq görüldü.

Dünya səviyyəsində mövcud olan yüksək rəqabəti nəzərə alaraq ACCA kvalifikasiyası üzrə birincilik əldə etmək çox çətin olduğu üçün bu nailiyyəti daha artıq dəyərləndirmək heç də asan deyil və belə bir hal ölkəmizdə bir ilkdir.

“Mən “Global Prizewinner” statusuna layiq görüldüyümdən və Azərbaycan gənclərinin maliyyə və mühasibat sahəsində olan potensialı və biliklərini bütün dünyaya nümayiş etdirmək fürsəti əldə etdiyimdən çox şadam. Bu uğura aparan çətin yolda məni ACCA-in Qızıl Statuslu Təhsil Partnyoru olan IMZA Group şirkətinin peşəkar mütəxəssis qrupu dəstəkləyirdi. Bunun üçün onlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm və IMZA Group-u maliyyə və mühasibat uçotu sahəsində yüksək keyfiyyətli bilik və yüksək nəticələr əldə etmək istəyən hər kəsə tövsiyə edirəm"- Nizgan Cəbiyeva söylədi.

O, həmçinin Azərbaycan gəncliyinin nümayəndələrinin beynəlxalq maliyyə təhsili sahəsində uğurlara imza atmağa davam edəcəklərinə və ölkəmizdə bir çox görkəmli və dünyada uğuru ilə səs sala biləcək maliyyəçi ordusunun yetişdiyinə əminliyini bildirdi.

"Nizgan Cəbiyva hələ 1-ci kurs tələbəsi olarkən IMZA Group-da təhsil almağa başlamış və tədrisin ilk vaxtlarından ACCA-nın "Maliyyə Uçotu " fənni üzrə 96% əldə edərək yüksək nəticə göstərmişdir.

Komandamız müntəzəm olaraq Azərbaycanda ACCA imtahanları üzrə birinci yeri tutan tələbələri yetişdirsə də, tələbəmizin beynəlxalq rəqabətdə 1-ci yeri tutması bizim üçün də bir ilk oldu. Biz Nizganı bu uğuru münasibətilə ürəkdən təbrik edir və bu nailiyyət üçün lazım olan bilikləri şirkətimizdə aldığına görə qürur duyuruq" deyə İMZA Group şirkətinin direktoru Anar Məmmədov bildirmişdir.

Anar Məmmədov əlavə olaraq, qalibə İMZA Group tərəfindən ACCA fənləri imtahanları üzrə təmənnasız təhsil verməklə yanaşı, ACCA üzrə bütün imtahan xərclərinin də şirkət tərəfindən qarşılanacağını bildirdi.

Nizgan Cəbiyeva qətiyyətli əmək və çalışqanlığın heç şübhəsiz uğura və parlaq gələcəyə aparan yolda ən yaxşı yoldaş olduğuna bariz nümunədir. İnanırıq ki, Nizganın uğuru çox sayda gənci ruhlandıracaq və çox keçmədən ölkəmizin parlaq zəkalarının daha çox uğura imza atdığına şahid olacağıq.

