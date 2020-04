Repetitor fəaliyyəti ilə bağlı qaydalar dəyişir

"Repetitor fəaliyyəti ilə bağlı fərdi tədris prosesinə bu həftədən etibarən icazə verilib. Belə məşğələlərin təşkili zamanı xüsusi tələblər, məsafənin saxlanması, sanitar normalara əməl olunması əsasdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində Təhsil naziri Ceyhun Bayramov deyib.

O bildirib ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən xüsusi qaydalar hazırlanır: "Bu gün, ya sabah bu qaydalar açıqlanacaq. Mövcud qaydalarda şagirdin çölə çıxarkən məşğələ sayı yox, icazə müddəti nəzərə alınacaq. Hər bir şəxs 3 saat ərzində fəaliyyət planlarını müəyyənləşdirməlidir".

