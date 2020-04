İmtahan verə bilməyənlər əsgərliyə aparılacaqmı?

“Ali təhsil müəssisələrinin son kursunda təhsil alan tələbələr istehsal təcrübəsini başa çatdıra bilməyiblər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

O bildirib ki, bununla bağlı bir sıra sahələrdə güzəşt tətbiq edilə bilər: “Tələbələrin 3 il yarımlıq müddətdəki göstərişləri nəzərə alınaraq güzəşt edilə bilər. Son kursda olan oğlan tələbələrin hərbi xidmətə çağırılmaması, ona güzəşt edilməsi ilə bağlı biz hökumət qarşısında məsələ qaldıracağıq. Hesab edirəm ki, bu məsələ müsbət həllini tapacaq”.

