Avropa İttifaqı (Aİ) - Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin tərkibi və rəhbəri müəyyən olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Feyziyev nümayəndə heyətinin rəhbəri təyin edilib.

Nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Sevil Mikayılova, Kamal Cəfərov, Elman Nəsirov, Nurlan Həsənov, Emin Hacıyev, Azər Kərimli, Soltan Məmmədov, Tural Gəncəliyev, Şahin Seyidzadə və Erkin Qədirli daxildir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.