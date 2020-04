Məşhur aparıcı karantin vaxtı hovuzdan görüntülərini paylaşdı - FOTOLAR

İtalyan idman aparıcısı Diletta Leotta karantinindən maraqlı paylaşımlar etməyə davam edir.

Məşhur aparıcı İnstaqramda paylaşdığı yeni "Story" ilə diqqətləri özünə çəkməyi bacarıb.

195 351 nəfərin koronavirusa yoluxuğu, 26 384 nəfərin isə bu bəladan öldüyü İtaliyada son günlərdə günəşli, isti havanın olması və insanların çölə çıxması təlaşı hamını narahat edir.



Gözəl aparıcı Diletta Leotta isə həll yolunu tapıb. Belə ki, Diletta şişirtmə hovuzu su ilə doldurub və "karantində bir hovuz" yazaraq canlı yayım edib.

Aparıcının hovuzdan canlı yayımını minlərlə insan izləyib.

