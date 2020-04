Hindistanın Racastan əyalətində koronavirus səbəbilə bir məktəbdə karantinə alınan qadın 3 nəfərin təcavüzünə uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövcud vəziyyətlə bağlı kəndinə yola düşən qadın yolunu azdığı üçün polis şöbəsinə sığınıb.

Koronavirus testindən keçdikdən sonra bir məktəbdə karantinə alınan qadın aprelin 23-də yaşları 40-45 arası olan 3 nəfərin təcavüzünə məruz qalıb.

Cinayətkarlar qısa müddətdə ələ keçirilib.

(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.