ARB TV-nin “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı müğənni Nazim Pişyari olub.

Müğənni gənclik illərində sevdiyi qızdan danışıb:

“Məktəbdə oxuyanda sevdiyim qız var idi. Təəssüflər olsun ki, biz qovuşa bilmədik. O daha tez ailə qurdu, çünki mənim qarşıda ali məktəb və əsgərliyə getməyim var idi. Ailəsi məktəbi bitirən kimi onu evləndirdi. Evdəki qısqanmaz, bilir, artıq 30 ildir...” .

