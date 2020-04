Aparıcıdan dövlətə dəstək çağırışı - VİDEO

"Seçim" verilişi yeni buraxılışı ilə efirdə olacaq

Mətbuat.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi "Seçim" verilişində bu həftə Pandemiya dövründə dövlətin vətəndaşların sosial rifahı üçün atdığı addımlar və Azərbaycan modeli müzakirə olunub.

Verilişin aparıcısı, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, politoloq Tural İsmayılov verilişi bu çıxışı ilə yekunlaşdırıb: " Pandemiya bizə bir çox şeyi öyrətdi. Həm də onlayn vərdişlərimiz inkişaf etdi. Biz şanslıyıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Dövlətimizin atdığı addımlar bizi bəlalardan qorudu. Bunun dəyərini anlamalıyıq. Gəlin dövlətimizin yanında olaq!"

Qeyd edək ki, Ədalət Əliyevin "Seçim" layihəsi hər bazar günü saat 20.00-da Lider TV-də yayımlanır.

