Koronavirusdan daha ölümcül epidemiya olacaq - Rus alimdən QORXUNC AÇIQLAMA

Rusiyada koronavirus epidemiyası izləmə mərkəzinin sözcüsü Aleksandr Myasnikov dünyanın gələcəkdə koronavirusdan daha ölümcül epidemiya ilə üzləşəcəyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandr Myasnikov növbəti epidemiyanın ölüm faizinin 30-35 olacağını gözlədiklərini qeyd edib. O bildirib ki, koronavirus növbəti epidemiyaya daha hazırlıqlı olmamıza səbəb olacaq.

Hər ölkədə koronavirusun 2-3 aya özünün pik nöqtəsinə çatdığını deyən Myasnikov Rusiyada bu pik nöqtənin mayda yaşanacağını ifadə edib.

Mənbə: Haberler.com

