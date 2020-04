''Hər il 14 min uşağı itirə bilərik, əgər onlar..." - Türk professordan DƏHŞƏTLİ XƏBƏRDARLIQ

Türk professor Məhməd Ceyxan son günlərin aktual mövzusu olan peyvəndlər barədə danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Hacettepe Universitetinin Tibb Fakultəsinin Yoluxucu Xəstəliklər şöbəsinin elmi işçisi olan professor Məhməd Ceyhan bildirib ki, bugün Türkiyədə 13 xəstəliyə qarşı peyvənd vurulur. Bu peyvəndlər vurulmasa ən azından onlardan 5 dənəsi daha pis epidemiyaya səbəb ola bilər.

''Vərəm, qızılca və suçiçəyi kimi epidemiyalar üçün potensiala sahib olan mikroblar da var. Onları görməməyimizin və ya daha az görməməyimizin yeganə səbəbi peyvənddir. Əgər peyvənd etməyi ölkədə dayandırsaq 5il vaksinin təsiri davam edəcək. Amma ondan sonra biz peyvənd etmədiyimiz üçün 14 mindən çox uşağı itirə bilərik. Peyvənd insan həyatında ən vacib kəşfdir.Təkcə viruslar deyil bakteriyalar da xəstəliyə səbəb ola bilər. ''BCJ'' peyvəndi sayəsində biz dünyada vərəmi nəzarətdə saxlaya bilmişik. Əgər peyvəndlərdən imtina edilərsə bunun nəticəsi koronavirusdan da pis ola bilər.''



Mənbə:Cnntürk.com

