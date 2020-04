Çin koronavirus peyvəndinin insanlar üzərində sınaqlarına başladı

Çinin Vuhan Virologiya İnstitutu, Vuhan Biologiya Məhsulları İnstitutu və Çin Beynəlxalq Senaye Qrupuna daxil "Sinophram" firması tərəfindən koronavirusa qarşı hazırlanan peyvəndin insanlar üzərindən sınaqdan keçirilməsinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvəndin sınaqlarına 96 nəfər könüllü şəxs qatlıb. Peyvəndin təhlükəsizliyinin yoxlanıldığı ilk mərhələ uğurla tamamlanıb. Peyvəndin sınaqlarının 1 il müddətinə tamamlanacağı qeyd edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İngiltərənin Oksford Universiteti koronavirus peyvəndini 2 könüllü üzərində test etmişdi.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.