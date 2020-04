Bakıda evdə yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsi, 22 saylı tam orta məktəbinin yaxınlığındakı fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva “Report”a bildirib ki, əraziyə Nazirliyin yanğından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub və yanğın söndürülməyə başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.