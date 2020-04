Pentaqon ilk dəfə 'UNO' görüntülərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon) 2004 ilə 2015 arasında qeydə alınan 'UNO' görüntülərini yayımlayıb.

Həmin görüntülərdə pilotların danışığından məlub olur ki, onlar naməlum bir obyekt görüblər.

Görüntülərin ictimaiyyəti maarifləndirmək üçün paylaşıldığını vurğulayan Pentaqon, bu obyektlərin hələ də müəyyən edilə bilmədiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.