​Azərbaycan poeziyası Rusiyanın ədəbi jurnalının səhifələrində

Rusiyanınpopulyar “Kamerton” jurnalı Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq aləmdə” layihəsi çərçivəsində müasir Azərbaycan poeziyası nümunələrinə geniş yer ayırıb.

Bu sıradan Azərbaycanın Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Ayrılıq”, “Nekroloq”, Xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun “Qaya”, tanınmış şair-tərcüməçilər Vladimir Qafarovun “Köhnə körpünün yanında” və Mənsur Vəkilovun “Azərbaycan”, “Bu yeni fikir deyil” şeirləri jurnalın aprel nömrəsində işıq üzü görüb.



Keçid linkləri:

https://webkamerton.ru/2020/04/posledniy-krik-posledniy-vzdokh

https://webkamerton.ru/2020/04/raskryvay-zhe-okno

https://webkamerton.ru/2020/04/ya-klyanchit-ne-privyk-u-boga

https://webkamerton.ru/2020/04/vot-sudba-moya-naraspashku

