"Nargis" Fondu 230 aztəminatlı ailəni ərzaq qutuları ilə təmin etdi - FOTOLAR

Daha öncə məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin rejimi elan olunduğu ilk günlərdən “Nargis” fondu tərəfindən yaşlılara dəstək aksiyası keçirildi. Fond nümayəndələri bildirdi ki, dəstək aksiyası davam etdiyi müddətdə COVİD-19 yayılması ilə əlaqədar köməyə ehtiyacı yaranmış müxtəlif insanlardan, xüsusən də aztəminatlı ailələrdən Fonda çoxsaylı müraciətlər daxil oldu. Bu səbəbdən “Nargis” Fondu 14 aprel tarixindən etibarən xeyriyyə kampaniyasını davam etdirdi və vətəndaşlara dəstək olmaq istəyən hər kəsi kampaniyaya qoşulmağa çağırdı.

Beləliklə, xeyriyyə kampaniyası çərçivəsində toplanan vəsait hesabına 230 aztəminatlı ailə bir aylıq ərzaq məhsulları ilə təmin edildi.

