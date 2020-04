"Çinin doğru rəqəmləri açıqladığına inanmıram" - Donald Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, yeni növ koronavirus epidemiyasının qarşısını çıxdığı ilk yer olan Çində almaq mümkün idi.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ lideri epidemiya ilə bağlı növbəti açıqlamasında bunları qeyd edib:

"Biz düşünürük ki, virus çıxdığı il yerdə qala bilərdi. Çin bunu çox sürətli şəkildə durdura bilərdi. Çinə dair çox ciddi araşdırmalar aparırıq. Çinin etdiklərindən xoşbəxt deyilik, gəldiyimiz bu nöqtədən də xoşbəxt deyilik. Biz rəqəmləri doğru şəkildə açıqlayırıq. Digər ölkələrə baxsaz, məsələn Çinin doğru rəqəmləri açıqladığını düşünmürəm".

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.