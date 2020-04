Məktəblər nə vaxt açılır? - Nazir müşavirindən AÇIQLAMA

“Məktəblərin açılması ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah verir. Məktəblərin açılması ilə bağlı konkret vaxt demək mümkün deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil nazirinin müşaviri Elnur Məmmədov deyib.

O bildirib ki, Azərbaycanda tədris tədricən bərpa olunmalıdır.

“Azərbaycan koronavirusa pandemiyasına çevik reaksiya verməsi ilə nümunə oldu. Bu baxımdan istəməzdik ki, hansısa tələsik addım daha böyük fəsadlara səbəb olsun”, - deyə nazir müşaviri vurğulayıb.

E. Məmmədov tədrisin bərpası ilə bağlı mütəmadi olaraq təxribat xarakterli məlumatların yayıldığını vurğulayıb. O, ictimaiyyəti rəsmi qurumların məlumatlarına istinad etməyə çağırıb.

