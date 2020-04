Tanınmış prodüser Tarix (Tolik) Əliyevin analığı 190 manat almaq üçün müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tolik bu haqda İnstaqramda hekayə bölümündə video paylaşarkən məlumat verib:

"Atamın həyat yoldaşı 190 manat almaq üçün müraciət edib, amma ala bilməyib. Cavab verilib ki, həyat yoldaşın işləyir".

Həmin video görüntünü təqdim edirik.

