Son günlər, karantin rejimi başlayandan imkansız,kasıb ailələrə dəstək olan məşhurlardan idmançı Kamil Zeynallıya dəstək gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum avtoritet Rövşən Lənkəranskinin (Canıyev) anası Həci Xanım Canıyeva Kamil Zeynallıya bir avtomobil dolu ərzaq göndərib.

Həci Xanımın xahişi ilə bu ərzaqlar imkansız ailələrə paylanılıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.