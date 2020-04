PKK/YPG terror təşkilatı Afrin şəhərində terakt törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bombalanmış yanacaq daşıyan maşının şəhərin mərkəzində partladılması nəticəsində azı 35 nəfər ölüb, 30-dan artıq adam isə yaralanıb.

