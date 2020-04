İtaliyada son sutka ərzində 2091 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 382 xəstə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Departamenti məlumat yayıb.



Bununla da İtaliyada virusa yoluxma sayı ümumilikdə 201 min 505, pandemiya qurbanlarının sayı isə 27 min 359 nəfərə çatıb. İndiyədək 68 min 941 koronavirus xəstəsi sağalaraq evə buraxılıb.

