Rusiyada koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində qeyri-iş günləri may ayının 11-dək uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Vladimir Putin xalqa müraciətində bildirib.



Putin hökumətə Rusiyanın karantindən mərhələlərlə çıxması ilə bağlı plan hazırlamağı tapşırıb. Onun sözlərinə görə, karantindən bir gündə çıxmaq mümkün deyil, bunun üçün plan hazırlanmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.