Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə rəqsi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının təqdim etdiyi verilişdəki qısa ətəkdə rəqsi sosial şəbəkədə yayılıb. O, rəqsi ilə izləyiciləri heyran etməyi bacarıb.

Sözügedən görüntülərin təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.