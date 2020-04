"Qoruyucu geyim və maska çatışmazlığımız var" - Rusiya lideri

Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkədəki koronavirus epidemiyasına dair açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya ldieri ölkədə qoruyucu geyim çatışmazlığı yaşadıqlarını bildirib:

"Əvvəlki vaxtlara görə daha çox istehsal etsək də, hələ də çatmır. İstehsaldakı artıma baxmayaraq, bütün qoruyucu ləvazimatlar da çatışmazlıq var".

O, Rusiyanın gündə 100 min qoruyucu geyim istehsal etdiyini, aprel ayında maska istehsalının 10 dəfə artırılaraq 8,5 milyona çatdırıldığını qeyd edib.

Mənbə: HaberGlobal

