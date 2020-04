DYP-dən sürücülərin karantin dövründə gözlədiyi AÇIQLAMA

Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Artıq aprelin 27-dən fəaliyyəti bərpa olunan iş sahələrində çalışan şəxslər avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Bununla yanaşı, sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitən şəxslər ASAN Xidmətə müraciət etməklə sürücülük vəsiqələrini dəyişdirə bilərlər.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyevin sözlərinə görə, xüsusi karantin rejimi olduğu üçün ümumilikdə avtomobillərin texniki baxışdan keçməməklə bağlı sürücülərə güzəşt edilib. Ancaq fəaliyyəti bərpa olunan iş və xidmət sahələrində çalışan şəxslər indidən Qeydiyyat İmtahan Şöbələrinə yaxınlaşaraq avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər.

Xüsusi karantin rejiminin yüngülləşməsi ilə əlaqədar 8103 SMS xidmətində 2 indeksi üzrə müxtəlif sahələr üzrə icazələr verilir. "Bu icazələrin müddəti artıq 2 saatdan 3 saata qədər artırılıb. Bunu nəzərə alaraq baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobil sahiblərinə müraciət edərək bildirir ki,sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitən, yaxud bitmək üzrə olan şəxslər də ASAN xidmət mərkəzlərinə müraciət edərək sürücülük vəsiqəsini dəyişə bilərlər.

Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat və təkrar qeydiyyat prosesi də Yol Polisi İdarəsinin qeydiyyat imtahan şöbələrində həyata keçirilir. Sürücülər bunu da nəzərə alaraq avtomobil alqı-satqısı və qeydiyyatını edə bilərlər.(Xezerxeber)

