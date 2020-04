Koronavirusun dəhşətli yan təsiri ortaya çıxdı: Xəstələrin barmaqları və ayaqları ...

Dünyada 215 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirusun daha bir ölümcül yan təsiri müəyyən edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusdan müalicə olunan məşhur aktyor Nik Korderonun ayaqları qan laxtalanmasına görə kəsilib. Son dövürlər həkimlər Covid-19 xəstələrində qan laxtalanma dərəcəsinin digər xəstəliklərə nisbətən daha yüksək səviyyədə olduğunu müəyyən ediblər.

Nyu York Mərkəzi xəstəxanasında öz peşə borcunu yerinə yetirən Şari Broshan bildirib ki, onun koronavirusa yoluxan 40 yaşlı xəstələrində qan laxtalanması səbəbindən pasientlərin barmaqları kəsiləcək.

'' Xəstələrin birinin əlində və ayağında qan dövranı yaxşı deyil. Onlar əziyyət çəkirlər. Biz amputasiya barədə düşünürük. Əgər əzalar kəsilmirsə, əllər və ayaqlar öz başlarına düşə biləcək qədər zədələnə bilər. Qan laxtaları yalnız əzalara deyil, ağciyər, ürək və beyin üçün də təhlükəlidir. Çünki bu bölgələrdə laxtalanma ölümcül ağciyər arteriyasının qəfil tıxanmasına, infarkta səbəb ola bilər.''

Mənbə:Cnn

