Azərbaycanda koronavirus xəstələri necə daşınır? - RƏSMİ

“COVID-19-un törətdiyi yeni koronavirus infeksiyasına yoluxan və ya yoluxmaya şübhəli xəstələrin tibbi evakuasiyası dərhal xüsusi nəqliyyatda əksepidemik rejimə ciddi riayət edilməklə həyata keçirilməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin “İnsanlar arasında koronavirusun profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinə dair” hazırladığı müvəqqəti metodiki göstərişlərdə bildirilib.

Qeyd olunub ki, xəstələrə tibbi yardım müalicə müəssisələrində təcili, ilkin sanitar-tibbi, ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım formalarında həyata keçirilir. İnfeksiyaya yoluxmuş və ya yoluxmaya şübhəli xəstənin hospitalizasiyası tərkibində melser boksları olan, yaxud xəstə aşkar olunan administrativ ərazidə yerləşən və ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinə çevrilmiş tibb təşkilatlarında aparılır. İnfeksion xəstəliyi olan pasiyentlərin transportlaşdırılması çox vaxt təcridedici nəqliyyat boksunda aparılır.

Pasiyentin tibbi evakuasiyası üçün 1 həkim-mütəxəssis, 1 feldşer, 1 sanitar, 1 sürücü olur. Tibb işçiləri və sürücü mühafizə geyimində və əlavə olaraq müşənbə önlükdə olmalıdır. Pasiyenti nəqliyyatın daxilində horizontal vəziyyətdə, arxası üstdə yerləşdirib remenlərlə fiksasiya etməlidirlər. Təcridedici nəqliyyat tibbi yardım göstərmək üçün lazımi vəsaitlər və dərmanlarla təchiz edilməlidir. Fitrlərin etibarlılığı yoxlanılmalı, filtrventilyasion qurğu mənfi təzyiq rejimində işlədilməlidir.

Bildirilib ki, COVID-19 infeksiyasına yoluxan və ya yoluxmaya şübhəli xəstələrlə təmasda olan bütün şəxslərə qeyri-spesifik dərman profilaktikası aparılmalıdır.

Koronavirus infeksiyasının dərman profilaktikası xəstə ilə təmasdan sonra ilk 48 saat ərzində aparılmalıdır. Koronavirus infeksiyasının dərman profilaktikasının təyin olunma müddəti infeksiya mənbəyi ilə son təmas vaxtından ehtimal olunan inkubasiya dövrü həddində təyin olunur.

Profilaktika məqsədilə dərman preparatlarının təyin olunması həkimin göstərişi və ciddi nəzarəti altında aparılmalıdır.

