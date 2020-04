İsrail Müdafiə Naziri Naftali Bennet Suriyadakı İranın dəstəklədiyi qruplara mənsub 4 əsgər və 3 sivil şəxsin öldüyü hava hücumu ilə bağlı yazılı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bennet İranı Suriyadan çıxarmaq niyyətində olduqlarını qeyd edib:

"İranın Suriyaya yerləşməsinə mane olmaq strategiyasından məcburən oradan çıxarmaq yoluna keçdik və bundan geri dönməyəcəyik. Sərhədlərimizdə strateji təhdidlərin böyüməsinə icazə verməyəcəyik".

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.