ABŞ-da yeni araşdırma: Xərçəng xəstəliyini erkən aşkar etmək olacaq

ABŞ-da aparılan yeni bir araşdırma nəticəsində məlum olub ki, xərçəng xəstəliyini bir növ qan testi ilə daha erkən aşkar etmək mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur "Science" jurnalında dərc olunan akademik məqalədə bu barədə məlumat verilib:

"Daha öncə xərçəng əlamətləri olmayan minlərlə insan üzərindəaparılan araşdırmada ilk qan testi sayəsində bir çox xərçəng növü aşkar edildi".

Testin yaradılmasında iştirak edən alimlərdən Con Hopkins Universitetindən Nikolas Papadopoulos araşdırma barədə deyib:

"Bunun mümkün olduğunu düşünürük. Bu çalışma hələ test mərhələsində olsa da, ənənəvi üsullarla alınan nəticələrdən 2 qat daha çox xərçəng təsbit etmişik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.