Koronavirus epidemiyasından yalnız bu 3 ölkə qazanclı çıxdı

Yeni növ koronavirus epidemiyasına qarşı mübarizədə qalib gələn az sayda ölkələrdən olan və iqtisadiyyatları fəaliyyətə başlayan Avstraliya, Yeni Zellandiya və Cənubi Koreyanın pul vahidlərinin dəyərində artım müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu 3 ölkənin digər ölkələrə nisbətən koronavirusa daha tez qalib gəlməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı yenidən fəaliyyətə başlayıb və şirkətlərin də yenidən fəaliyət göstərməyə başlamasına səbəb olub.

Bunun sayəsində bu ölkələr sahibkarları cəlb edib və nəticədə ölkələrin pul vahidlərinin də dəyəri artıb. Bu 3 ölkənin əsas ticarət ortaqlarından biri olan Çinin getdikcə məhdudiyyətləri aradan götürməsi də səbəblərdən biridir.

Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxanların sayı Avstraliyada 6 min 725, Yeni Zellandiyada min 124, Cənubi Koreyada 10 min 752 olaraq açıqlanıb.

Mənbə: haberler.com

