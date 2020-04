"Həyatda olsa da, nə ayağa qalxa bilir, nə də yeriyə" - Koreya lideri ilə bağlı yeni iddia

11 apreldən bu yana görülməyən və səhhəti ilə bağlı müxtəlif iddialar ortaya atılan Şimali Koreya lideri Kim Çen İn barədə daha bir iddia səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı Kim barədə yeni iddianı Şimali Koreyadan Cənubi Koreyaya qaçmış keçmiş dipmlomat Thae Yonq-ho ortaya atıb. ABŞ mediasına danışan diplomat qeyd edib:

"Kim təkcə Şimali Koreyanın lideri deyil, həm də Kim Sunqun nəvəsidir. Babasının ad günü tədbirlərinə qatılmaması hər şeyi göstərir. Həyatda olsa belə, nə ayağa dura bilir, nə də yeriyə bilir".

Mənbə: Sondakika.com

