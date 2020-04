Milli Məclisin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasındakı (QDİƏT PA) nümayəndə heyətinin yeni tərkibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə Milli Məclisdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, nümayəndə heyətinə rəhbərliyi Eldar Quliyev edəcək.

Nümayəndə heyətinin tərkibinə isə Musa Quliyev, Eldar İbrahimov, Ramin Məmmədov, Elşad Mirbəşir, Jalə Əhmədova daxil edilib.

