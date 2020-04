"Milyoner", "Pinin həyatı" və "Jurassic World" filmləri ilə tanınan hind aktyoru İrfan Xan 53 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistanın qərbindəki Mumbay əyalətindəki bir xəstəxanada olduğu bildirilən məşhur aktyor 2018-ci ildən bəri nadir görülən bir xəstəlikdən əziyyət çəkirdir. O, bir müddət əvvəl Londonda əməliyyat olunmuşdu.

Aktyorun ölüm xəbəri sosial şəbəkələrdə dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların hüzn mesajlarını çatdırmasına səbəb olub.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.