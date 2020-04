Qeydiyyatdan keçib, 190 manat ala bilməyən şəxslərə ŞAD XƏBƏR

"Bütün müraciət edən vətəndaşlara SMS vasitəsi ilə cavab göndəriləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə mətbuat katibi Fazil Talıbov deyib.

"İmkanı zəif olan həssas təbəqinin məlumatları bizdə var. 600 min insana 190 manat birdəfəlik ödəmə edilir. 600 min insan arasına düşməyən insanlar ki var, onlara da yardım olunacaq. Onlara alternativ iş yerləri təqdim olunacaq, haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunacaqlar. Onların məşğulluq məsələsi üzrə proqram hazırlanaraq bizim tərəfimizdən həmin şəxslərə müraciətlər ediləcək, dəvətlər olunacaq".

