2008-ci il böhranını öncədən xəbər verən professordan QORXUNC PROQNOZ: "2030-cu ilə qədər çəkəcək"

2008-ci il iqtisadi böhranından 2 il əvvəl ABŞ-da ev kreditlərinin ödənilməsində problem olduğunu təsbit edərək dünyada iqtisadi böhran yaşanacağını öncədən xəbər verən professor Nourirel Roubini koronavirus nəticəsində dünya iqtisadi böhranının yaşanacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Roubini buna 10 səbəb olaraq bunları göstərib:

- Borc böhranı nəticəsində iflaslar baş tutacaq,

- epidemiya səhiyyə xərclərini, o da borcları artıracaq,

- əmtəə mallarının qiyməti düşəcək ki, bu da iflasa səbəb olacaq,

- pul vahidlərinin dəyəri düşəcək,

- rəqəmsallaşma işsizliyi artıracaq,

- məhsul və xidmətlərdə məhdudiyyətlər artacaq,

- populizm geniş vüsət alacaq,

- ABŞ-Çin arasında münaqişə şiddətlənəcək,

- kiber müharibə və ya hərbi müharibə olacaq,

- 2030-cu ilə qədər bunlar həll olunmayacaq.

Mənbə: Haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.