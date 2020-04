Azərbaycan qiymətli kağızlar bazarının həcmi illik ifadədə 2,1 dəfə azalaraq bu ilin birinci rübü ərzində 2 159 mln. manat təşkil edib.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbərverir.

Bu müddətdə korporativ qiymətli kağızlar bazarının həcmi 5,9% artaraq 848 mln. manata yüksəlib, dövlət qiymətli kağızlar bazarının həcmi isə 4,1 dəfə azalaraq888 mln. manata enib.

Repor/əks repo əməliyyatlarının həcmi isə 4,2 dəfə artaraq 422 mln. manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.