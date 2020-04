Xalq artisti Röya Ayxan açıq-saçıq şəkli ilə yenidən gündəmə gəlib

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı alt paltarında kameralara poz verib. Röyanın uzun saçları, dəyişilmiş stili də gözdən qaçmayıb.

İfaçının açıq-saçıq fotosu izləyiciləri tərəfindən bəyənilib. Sözügedən fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.