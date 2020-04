Türkiyədə daha 89 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da Covid-19-dan ümumi ölüm faktı 3081-ə yüksəlib. 2936 nəfərdə isə yeni yoluxma halı aşkarlanıb. Xəstələrin sayı 117 min 589-a çatıb. 5 min 231 nəfər son sutka ərzində sağalıb.

Bununla da sağalanların ümumi sayı 44 min 22 olub.

