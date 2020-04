Tanınmış müğənni Tacir Şahmalıoğlunun oğlanların sosial şəbəkələrdə yeni görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə ifaçının böyük oğlu və balaca oğlu Ömər yer alıb. Onların videosu qısa zamanda sosial şəbəkədə yayılıb və çoxsaylı baxış toplayıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:



