Daha bir ölkə "Hizbullah" qruplaşmasını terror qruplaşması elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın Daxili İşlər Nazirliyi “Hizbullah” təşkilarını terror qruplaşması elan edib. Mərkəzi Livanda olan qruplaşmanın Almaniyada hər cür fəaliyyətinə qadağa qoyulub.

Bu barədə Almaniya DİN-in sözcüsü Stiv Alter özünün sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.