TV 8-də yayımlanan məşhur "Survivor" şousunda iştirakçılara mükafat kimi təqdim edilən villanın sahibi məlum olub.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, uğrunda yarışılan və bir günlük istirahət üçün nəzərdə tutulan malikanə dünyaca pop ulduz Cennifer Lopezin eks-həyat yoldaşı, müğənni Mark Entoniyə məxsusdur.

Bu barədə "Survivor Panorama" proqramının aparıcısı Hakan Hatipoğlu məlumat verib. O, bir neçə gün bundan əvvəl "Könüllülər" komandasının Markın evində olduğunu açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.