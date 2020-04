Avropada uşaqlar arasında yeni xəstəlik sürətlə yayılır: Əlamətləri bunlardır

Avropada uşaqlar arasında yeni xəstəlik sürətlə yayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə, İtaliya və İspaniyanın ardından Fransada da eyni simptomlu xəstələr görülüb. Yeni xəstəliyin 15 yaşına qədər uşaqlarda görüldüyü və ürək çatışmazlığına səbəb ola bildiyi deyilib.

Bildirilib ki, yeni xəstəliyi keçirən uşaqlar arasında daha öncə koronavirusa yoluxanlar da var. Xoşbəxtlikdən hələki bu xəstəlikdən ölüm halı aşkarlanmayıb.

Xəstəliyin simptomları kimi qarın ağrısı və ürək əzələsinin iltihabı göstərilir.

Mənbə: haberler.com

