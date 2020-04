Hadisə Çinin Sian şəhərində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verr ki, azyaşlı qız uşağı oyuncağın fitini udub. Valideynləri onu xəstəxanaya aparıblar. Həkim uşaqdan nəfəs almasını istədikdə isə o fit səsi çıxarmağa başlayıb. Məlum olub ki, fit uşağın traxeyasına düşüb.

9 saat davam edən əməliiyyatdan sonra fiti uşağın bədənindən çıxarmaq mümkün olub.

Mənbə: Daily Star

