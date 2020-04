Türkiyədə 15 yaşlı yeniyetmə qız bütün qohumlarına koronavirus yoluxdurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Erciyes Universiteti Tibb fakültəsindən İskəndər Gün məlumat verib. O qeyd edib ki, məktəblərin bağlanması ilə bütün şagirdlərin İstanbuldan Kayseri şəhərinə gəlməsi mənfi nəticələr verib:

"İstanbuldan gələn 15 yaşlı bir qız 30-dan çox qohumuna koronavirus yoluxdurub. Bütün qohumlarını ziyarətə gedib".

Mənbə: Haber7

