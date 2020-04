Axırıncı kursda oxuyan tələbələrlə bağlı AÇIQLAMA - RƏSMİ

“4-cü kurs tələbələrinin ali məktəbi bitirməsində elə bir sıxıntı olmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva Yeni TV-yə açıqlamasında deyib.

Bildirib ki, buraxılış kurslarında oxuyan tələbələr fevral ayından etibarən təcrübə sahələrində praktikada olurlar:

''Aşağı kurs tələbələrinin digər kursa keçməsi məsələsində isə rektorlar da yaranmış vəziyyəti qiymətləndirərək bu barədə müəyyən müzakirələr aparır. Yəqin ki, hər bir ali məktəbin rəhbərliyi öz kontingentinə bu barədə ətraflı məlumat verəcək”.

