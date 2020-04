Haftar ordusuna aid silah-sursat bazasının vurulma anları paylaşılıb.

Mətbuat.az bildirir ki, Liviya Hava Qüvvələri paytaxt Trablusun yaxınlığındakı Tərhuna şəhərində keçirdiyi əməliyyatlarda Haftar ordusuna aid bazanı vurub.

Həmin anlar dron vasitəsi ilə çəkilib və paylaşılıb.

Mənbə: Haber7

